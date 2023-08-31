Лондон, 31 августа, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индию, вместо него Китай, как предполагается, будет представлять премьер Госсовета Ли Цян. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Kremlin Pool/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин

«Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит G20 на следующей неделе в Индии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, предположительно, на саммите 9–10 сентября Пекин будет представлять премьер Ли Цян.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров по поручению президента Владимира Путина возглавит делегацию на саммите «Большой двадцатки» в Индии. В канцелярии премьер-министра Индии Нарендры Моди заявили, что российский лидер в телефонном разговоре сообщил, что не примет участия в саммите G20 в Нью-Дели, а делегацию РФ возглавит Лавров. Моди отметил, что понимает решение президента России, лидеры договорились о продолжении контактов. В 2022 году Россию на встрече лидеров «двадцатки» представлял глава МИД Сергей Лавров. В 2020 и 2021 годах Путин участвовал в саммитах по видеосвязи.