Москва, 5 сентября, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Евросоюз не сможет воспользоваться возможным отсутствием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20, чтобы «переманить» Африку на свою сторону, считает ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.

Официальное интернет-представительство президента Россиии Владимир Путин с Си Цзиньпин

Ранее издание Bloomberg сообщило, что поскольку на грядущем саммите G20, вероятно, не будет ни президента России Владимир Путина, ни председателя КНР Си Цзиньпина, ЕС воспользуется этим и попробует наладить контакты со странами Глобального Юга.

«Хотя «Блумберг» — это серьёзное издание, их сообщению трудно доверять. Вполне возможно, что это вброс информации, цель которого — показать, что Европейский союз пытается и дальше противодействовать сближению России и Китая. Хотя у ЕС сейчас налаживаются отношения с КНР. Были визиты Си Цзиньпина в ЕС. Были переговоры, и ЕС выразил уверенность, что отношения между ЕС и Китаем будут улучшаться», — отметил Сотников.

Как пояснил эксперт, в настоящее время Европейский союз едва ли может сделать африканским странам какие-то выгодные предложения в обмен на их отдаление от Москвы и Пекина.

Международник обратил на примеры Габона и Нигера, которые показали, что местные власти, кем бы они ни были, очень отрицательно относятся к политике бывших колониальных держав. Поэтому у ЕС очень мало рычагов воздействия на Глобальный Юг.

«Конечно, они могут призвать африканские страны отказаться от покупок зерна у РФ, но взамен не предложат ничего адекватного, — сказал Сотников. — У Китая тоже очень серьёзные интересы в африканских странах. И Европейскому союзу тяжело здесь тягаться с Пекином».

Поэтому, как подытожил эксперт, Bloomberg, по всей видимости, просто выдаёт желаемое за действительное. Тем более что отсутствие лидеров Китая и России на встрече «Большой двадцатки» — это не повод считать, что Москву можно как-то обойти или обмануть.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден высказывал надежду на то, что Си Цзиньпин всё-таки будет присутствовать на саммите «Большой двадцатки» в Индии.

Позже, когда выяснилось, что китайский лидер не приедет, Байден признался, что разочарован этой новостью, но заверил, что не теряет надежды на такую встречу.

Между тем есть мнение, что отказ Си Цзиньпина посетить это мероприятие связан как раз с настойчивыми попытками Байдена организовать встречу двух руководителей. Как известно, вместо председателя КНР Китай на этом саммите будет представлять премьер Госсовета.

Российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» будет возглавлять министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решения о формате участия Путина в этом саммите пока не принято.