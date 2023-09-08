Вашингтон, 8 сентября, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки готовы были бы поддержать участие президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Нью-Дели (Индия). Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия. G20

«С нашей точки зрения, каждый раз, когда у президента Зеленского есть возможность выступить перед какой-либо организацией… это играет позитивную роль», — ответил Салливан на вопрос об отношении США к тому, что Зеленского не пригласили на саммит G20.

Саммит G20 под председательством Индии пройдёт в Нью-Дели 9–10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран «Большой двадцатки», а также представители Египта, ОАЭ, Нидерландов, Испании, Бангладеш, Маврикии, Омана, Нигерии и Сингапура. Россию на саммите будет представлять глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Как передавало ИА Регнум, в ходе брифинга Джейк Салливан также заявил, что США рассчитывают на принятие по итогам саммита G20 совместного заявления. При этом он отметил, что не готов говорить о позициях России и Китая в этом вопросе.