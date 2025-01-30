Вашингтон, 30 января, 2025, 11:44 — ИА Регнум. В числе пассажиров лайнера, разбившегося при столкновении с военным вертолётом в небе над Вашингтоном, находились фигуристы. Об этом 30 января говорится в заявлении Федерации фигурного катания США.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Спортсмены, тренеры и члены их семей возвращались домой [после] чемпионата США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас», ― процитировала газета The Guardian сообщение федерации.

На сайте организации сообщается, что в Уичито с 20 по 26 января проходил чемпионат по фигурному катанию.

В федерации подчеркнули, что опустошены этой страшной трагедией и продолжат следить за ситуацией.

Как передавало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 29 ноября. Оба воздушных судна рухнули в реку Потомак.

На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта было 64 человека, из них четверо — члены экипажа. Четыре человека спасли из воды. Также из реки извлекли тела по меньшей мере 18 жертв авиакатастрофы. Представитель полиции сообщил, что выживших пока не найдено.

Телеканал «Матч ТВ» сообщил, что бывшая советская фигуристка Инна Волянская летела рейсом 5342 American Airlines, потерпевшим крушение над рекой Потомак. Она возвращалась в Вашингтон после чемпионата США по фигурному катанию, который проходил в Уичито, штат Канзас, с 20 по 26 января.

Член сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла заявил, что на борту могли находиться по меньшей мере 14 фигуристов, которые участвовали в чемпионате США в городе Уичито. Позже Telegram-канал Mash опубликовал список фигуристов, которые могли находиться на борту потерпевшего крушение самолёта. В нём была и Аннабель Морозов. Однако позднее в беседе с ИА Регнум девушка опровергла эту информацию. Спортсменка сообщила, что она и Михаил Митрофанов в порядке. По её словам, они вернулись из Уичито 27 января другим рейсом.