Вашингтон, 30 января, 2025, 07:20 — ИА Регнум. На борту вертолёта, который 29 января столкнулся в небе над Вашингтоном с пассажирским самолётом, находились военные США. Об этом сообщило агентство Reuters.

U. S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По информации издания, на момент авиакатастрофы в вертолёте Black Hawk («Чёрный ястреб») было три солдата ВС США.

Борт принадлежал американским сухопутным войскам.

Камеры наблюдения зафиксировали падение горящего самолёта в реку.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Инцидент произошёл около 21:00 29 января (05:00 мск 30 января). Известно, что самолёт авиакомпании American Airlines вылетел из города Уичито (штат Канзас).

В аэропорту Вашингтона подтвердили падение регионального самолёта в реку Потомак. Вылеты приостановили.

На борту самолёта было 64 человека, из них четверо — члены экипажа.

Четыре человека спасли из воды после авиакрушения в Вашингтоне, когда самолёт столкнулся с вертолётом при заходе на посадку.