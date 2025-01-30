Вашингтон, 30 января, 2025, 10:58 — ИА Регнум. Бывшая советская фигуристка Инна Волянская летела рейсом 5342 American Airlines, потерпевшим крушение над рекой Потомак в Вашингтоне. Об этом сообщил 30 января телеканал «Матч ТВ».

РИА Новости/Владимир Вяткин Советская фигуристка Инна Волянская

По информации канала, Волянская возвращалась в Вашингтон после чемпионата США по фигурному катанию, который проходил в Уичито, штат Канзас, с 20 по 26 января. Экс-фигуристка тренирует команду Ashburn Ice House из Вирджинии.

Ранее о том, что на борту разбившегося самолёта находились представители российской школы фигурного катания, сообщил спортивный агент Ари Закарян.

«Пока узнаём, не могу говорить. Известно, что там были свои», — сказал Закарян телеканалу.

Как сообщало ИА Регнум, дипломаты проверяют сведения о наличии граждан России на борту самолёта, который столкнулся с военным вертолётом в Вашингтоне. В МИД РФ отметили, что власти США не располагают данными о том, что кто-то выжил в авиакатастрофе.

Предположительно, этим рейсом могли лететь фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов — участники турнира в Уичито. В 1994 году они выиграли чемпионат мира в парном катании.

Столкновение самолёта Bombardier CRJ700, заходившего на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана, и вертолёта, который выполнял тренировочный полёт, произошло 29 января около 21:00 (в 05:00 мск 30 января). Инцидент попал на видео. Оба воздушных судна упали в реку, на месте продолжается поисково-спасательная операция.

Телеканал CBS информировал, что по состоянию на 23:30 по восточному времени (07:30 мск) из реки извлекли по меньшей мере 18 тел.

Президент США Дональд Трамп, которому доложили о произошедшем, назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». Он добавил, что следит за развитием ситуации, и выразил мнение, что инцидент можно было предотвратить. По словам главы государства, самолёт «идеально» шёл на посадку с включёнными огнями, но по какой-то причине вертолёт летел прямо на него, не меняя траектории. Он задался вопросом, почему диспетчеры не дали вертолёту нужных указаний.