Вашингтон, 30 января, 2025, 11:17 — ИА Регнум. По меньшей мере 14 фигуристов, по предварительным данным, могли находиться на борту самолёта, который упал в Вашингтоне. Об этом заявил член сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла.

TASS /AP

29 января около аэропорта имени Рейгана в американской столице самолёт, следовавший рейсом из штата Канзас, столкнулся с военным вертолётом Black Hawk, выполнявшим тренировочный полёт. Самолёт рухнул в реку Потомак.

По словам Маравиллы, на нём летели также тренеры фигуристов, включая Евгению Шишкову и Вадима Наумова. Все они участвовали в чемпионате США по фигурному катанию, проходившем в городе Уичито в штате Канзас.

Маравилла также был участником соревнований. При этом он решил лететь в Вашингтон другим рейсом.

Как сообщало ИА Регнум, на борту самолёта было 64 человека, в том числе четыре члена экипажа. Четыре человека спасли из воды, когда самолёт рухнул в реку, столкнувшись с вертолётом при заходе на посадку. Российские дипломаты выясняют, находились ли на борту лайнера граждане РФ.

Вертолёт, с которым он столкнулся, принадлежал американским сухопутным войскам. В нём находились трое американских военных.

Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». Он добавил, что следит за развитием ситуации.

В Сети появились кадры столкновения самолёта и вертолёта в небе над Вашингтоном. На кадрах видно, как они сближаются, после чего происходит яркая вспышка.