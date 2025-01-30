Вашингтон, 30 января, 2025, 06:26 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Blackhawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом 29 января сообщила пресс-служба Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

По официальным данным, инцидент произошёл около 21:00 29 января (05:00 мск 30 января). Известно, что самолёт авиакомпании American Airlines вылетел из города Уичито (штат Канзас). Расследованием инцидента занимаются ФАУ и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Аэропорт ограничил приёмку и отправку рейсов до 23:00 29 января (07:00 мск 30 января).

В Белом доме заявили, что президента США Дональда Трампа проинформировали о происшествии.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января в аэропорту Вашингтона подтвердили падение небольшого самолёта в реку Потомак. Вылеты приостановили. Данные о жертвах и пострадавших в воздушной гавани не привели. К месту происшествия выдвинулись пожарные.