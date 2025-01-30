Вашингтон, 30 января, 2025, 07:09 — ИА Регнум. Четыре человека спасли из воды в результате авиапроисшествия в Вашингтоне, когда пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом при заходе на посадку. Об этом 29 января сообщил телеканал NBC News.

tjdarmstadt Самолёт авиакомпании American Airlines

«Спасатели ищут выживших на реке Потомак. Четверо пострадавших были доставлены на пожарную станцию ​​North Boathouse в национальном аэропорту имени Рональда Рейгана», — указали журналисты.

По данным телеканала, на борту упавшего самолёта American Airlines находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В момент инцидента температура воды в реке Потомак была чуть выше нуля. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Blackhawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Инцидент произошёл около 21:00 29 января (05:00 мск 30 января). Известно, что самолёт авиакомпании American Airlines вылетел из города Уичито (штат Канзас).

В аэропорту Вашингтона подтвердили падение небольшого самолёта в реку Потомак. Вылеты приостановили. Президента США Дональда Трампа проинформировали о происшествии.