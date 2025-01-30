В Вашингтоне на месте авиапроисшествия начали доставать людей из воды
NBC News: четыре человека спасли после ЧП с вертолётом и самолётом в Вашингтоне
Вашингтон, 30 января, 2025, 07:09 — ИА Регнум. Четыре человека спасли из воды в результате авиапроисшествия в Вашингтоне, когда пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом при заходе на посадку. Об этом 29 января сообщил телеканал NBC News.
«Спасатели ищут выживших на реке Потомак. Четверо пострадавших были доставлены на пожарную станцию North Boathouse в национальном аэропорту имени Рональда Рейгана», — указали журналисты.
По данным телеканала, на борту упавшего самолёта American Airlines находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В момент инцидента температура воды в реке Потомак была чуть выше нуля. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Как сообщало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Blackhawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Инцидент произошёл около 21:00 29 января (05:00 мск 30 января). Известно, что самолёт авиакомпании American Airlines вылетел из города Уичито (штат Канзас).
В аэропорту Вашингтона подтвердили падение небольшого самолёта в реку Потомак. Вылеты приостановили. Президента США Дональда Трампа проинформировали о происшествии.