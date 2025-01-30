Москва, 30 января, 2025, 11:06 — ИА Регнум. Большинство фигуристов, которые могли находиться на борту разбившегося самолёта в США, — дети российских эмигрантов. Об этом 30 января сообщил Telegram-канал Mash.

Alex Brandon/AP/TASS Спасатели на реке Потомак

По данным канала, они участвовали в чемпионате США ― 2025.

Всего в списке спортсменов, которые, по предварительным данным, летели на рейсе Airlines из Уичито, ― 14 фамилий. Это Эндрю Торгашев, Максим Наумов, Алиса Ефимова, Миша Митрофанов, Кэти Макбет, Даниил Паркман, Кристина Каррейра, Энтони Пономаренко, Алексей Щепетов, Аннабель Морозов, Артём Маркелов, Антон Спиридонов и Данила Савельев.

Как передавало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 29 ноября. Оба воздушных судна рухнули в реку Потомак.

На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта было 64 человека, из них четверо — члены экипажа. Четыре человека спасли из воды. Также из реки извлекли тела по меньшей мере 18 жертв авиакатастрофы. Представитель полиции сообщил, что выживших пока не найдено. На месте крушения продолжаются спасательные работы.

По данным Telegram-канала Shot, на борту пассажирского самолёта, который потерпел крушение в Вашингтоне, находились российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. В Федерации фигурного катания на коньках России отметили, что её представителей не могло быть на борту. Там напомнили, что Шишкова и Наумов являются американскими гражданами.

Телеканал «Матч ТВ» сообщил, что бывшая советская фигуристка Инна Волянскаялетела рейсом 5342 American Airlines, потерпевшим крушение над рекой Потомак. Она возвращалась в Вашингтон после чемпионата США по фигурному катанию, который проходил в Уичито, штат Канзас, с 20 по 26 января.

В МИД РФ заявили, что российские дипломаты продолжают проверять сведения о наличии граждан России на борту самолёта, разбившегося после столкновения с военным вертолётом в Вашингтоне.