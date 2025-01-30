Вашингтон, 30 января, 2025, 06:59 — ИА Регнум. На борту потерпевшего авиакатастрофу в Вашингтоне самолёта было 64 человека, из них четверо — члены экипажа. Об этом сообщил CNN со ссылкой на авиакомпанию American Airlines.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Пассажирский самолёт столкнулся с вертолётом армии США «Чёрный ястреб».

«Мы предоставим информацию по мере её поступления», — заверили в American Airlines.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Blackhawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Инцидент произошёл около 21:00 29 января (05:00 мск 30 января). Известно, что самолёт авиакомпании American Airlines вылетел из города Уичито (штат Канзас).

29 января в аэропорту Вашингтона подтвердили падение небольшого самолёта в реку Потомак. Вылеты приостановили.