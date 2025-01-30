Вашингтон, 30 января, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Ранее некоторые СМИ записали фигуристов Алису Ефимову и Михаила Митрофанова в список погибших при крушении самолёта в США. Но девушка опровергла эту информацию в разговоре с ИА Регнум.

Tony Gutierrez/AP/TASS Алиса Ефимова и Михаил Митрофанов

Ранее стало известно, что самолёт, следовавший из Канзаса, столкнулся с военным вертолётом Black Hawk, выполнявшим тренировочный полёт около аэропорта имени Рейгана. Самолёт рухнул в реку Потомак. По данным СМИ, на борту могли находится фигуристы, которые летели с чемпионата США по фигурному катанию в городе Уичито. Также СМИ опубликовали список, где среди пропавших после авиакатастрофы числились фигуристы Алиса Ефимова и Михаил Митрофанов.

«Я и Миша в порядке, мы вернулись из Вичита ещё в понедельник другим рейсом», — сообщила спортсменка.

Алиса Ефимова — 25-летняя финская, российская, немецкая и американская фигуристка, выступающая в парном катании. На протяжении пяти сезонов выступала за Россию в дуэте с Александром Коровиным, с которым была победительницей Кубка России (2018), серебряным призёром Гран-при США (2018) и чемпионкой Универсиады (2019).

Ранее ИА Регнум сообщило, что в СМИ был опубликован предположительный список пассажиров самолёта Bombardier CRJ700, который потерпел крушение в результате столкновения с военным вертолётом Black Hawk вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 29 января. Среди погибших назвали имена 14 фигуристов, которые могли оказаться пассажирами рейса.