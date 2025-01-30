Вашингтон, 30 января, 2025, 08:07 — ИА Регнум. Тела 18 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне, где столкнулись военный вертолёт и пассажирский лайнер, извлекли из реки Потомак. Об этом сообщил телеканал CBS.

Кадр из видео Момент столкновения пассажирского самолёта и военного вертолёта в Вашингтоне

«По состоянию на 23:30 по восточному времени было извлечено по меньшей мере 18 тел. Представитель полиции сообщил, что выживших пока не найдено», — говорится в сообщении.

Телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что выживших пока не обнаружили. На месте крушения продолжаются спасательные работы.

Самолёт разрушился при падении, его обломки разбросаны по акватории. Вертолёт также находится в воде.

Как сообщало ИА Регнум, пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Инцидент произошёл 29 января около 21:00 (30 января в 05:00 мск).