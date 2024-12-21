Москва, 21 декабря, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Ранее введённые ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Ижевска сняты. Об этом 21 декабря сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

РИА Новости/ Илья Наймушин

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один рейс, следовавший в столицу Удмуртии», — написал он в Telegram-канале.

Кореняко напомнил, что ограничения ввели с целью обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Как передавало ИА Регнум, на фоне атаки украинских беспилотников на Татарстан 21 декабря в аэропортах Казани и Ижевска ввели ограничения на полёты.

Также временно приостанавливал работу и аэропорт Гагарин в Саратове. Ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, действовали около получаса. В этот период на запасной аэродром в Волгограде ушёл самолёт, совершавший рейс в Саратов.

В Казани за время приостановки работы аэропорта на запасные аэродромы перенаправили пять авиарейсов. В частности, они ушли на аэродромы в Екатеринбурге, Ульяновске и Самаре. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Минобороны утром 21 декабря сообщило, что российские военные сбили над Татарстаном украинский беспилотник самолётного типа.

По данным пресс-службе главы Татарстана, в Казани зафиксировали восемь прилётов БПЛА. Один из них ― на промышленном предприятии, один ― над рекой, шесть ― в жилом массиве. По оперативной информации, никто не пострадал. На промпредприятиях эвакуировали сотрудников.

В городе включили систему оповещения для граждан, организовали оперативный штаб и развернули пункты временного размещения для эвакуированных жителей. В целях безопасности провели выборочную эвакуацию школ.