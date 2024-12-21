Москва, 21 декабря, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Российские военные сбили украинский беспилотник самолётного типа над Татарстаном, сообщило 21 декабря Минобороны России в Telegram-канале.

РИА Новости

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА пресекли около 07:50 мск, уточнили в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

О перехвате украинских дронов над Татарстаном оборонное ведомство также информировало 17 апреля, 15, 23 и 31 мая.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами и акваторией Чёрного моря. Девять дронов сбили над Белгородской областью, пять — над Воронежской, три — над Чёрным морем, по одному — над Курской областью и Краснодарским краем.