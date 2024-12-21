Москва, 21 декабря, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Несколько направлявшихся в аэропорт Казани авиарейсов перенаправили на запасные аэродромы. Об этом 21 декабря сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Руслан Шамуков / ТАСС

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять рейсов, следовавших в Казань», ― написал представитель ведомства в Telegram-канале.

В частности, рейсы из Екатеринбурга, Кемерово, Душанбе и Улан-Удэ перенаправили на запасные аэродромы в Екатеринбург, Ульяновск и Самару.

Как сообщало ИА Регнум, на фоне атаки украинских беспилотников на Татарстан 21 декабря в аэропортах Казани и Ижевска ввели ограничения на полёты.

Также временно приостанавливал работу и аэропорт «Гагарин» в Саратове. Ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, действовали около получаса. В этот период на запасной аэродром в Волгограде ушёл самолёт, совершавший рейс в Саратов.

Утром 21 декабря Минобороны сообщило, что российские военные сбили над Татарстаном украинский беспилотник самолётного типа.

По данным пресс-службе главы Татарстана, в Казани зафиксировали восемь прилётов БПЛА. Один из них ― на промышленном предприятии, один ― над рекой, шесть ― в жилом массиве. По оперативной информации, никто не пострадал. На промпредприятиях эвакуировали сотрудников.