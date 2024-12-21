Казань, 21 декабря, 2024, 10:12 — ИА Регнум. В Казани, согласно оперативной информации, зафиксировано восемь прилётов БПЛА. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

Оксана Сотник/ ТАСС

«По оперативной информации, которая доложена на данную минуту от штаба главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову, к этой минуте зафиксировано восемь прилётов», ― говорится в сообщении властей.

Уточняется, что один из них зафиксировали на промышленном предприятии, один ― над рекой, шесть ― в жилом массиве.

Также сообщается, что данных о погибших и пострадавших не поступало. На промышленных предприятиях эвакуировали сотрудников. Они находятся в укрытиях, добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, российские военные 21 декабря сбили над Татарстаном украинский беспилотник самолётного типа. В Минобороны уточнили, что дрон уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны около 07:50 мск.

В пресс-службе мэрии заявили, что Казань подверглась атаке беспилотников, после чего в трёх районах города вспыхнули пожары. Дома загорелись в Советском, Кировском и Приволжском районах.

На местах ЧП, в том числе в многоэтажном жилищном комплексе «Лазурные небеса», работают экстренные службы. На место ЧП прибыл глава Татарстана, а также премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

На фоне атаки дронов аэропорт Казани ограничил приём и отправку рейсов. Как пояснил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко, такое решение принято для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Также в городе включили систему оповещения для граждан, организовали оперативный штаб и развернули пункты временного размещения для эвакуированных жителей. В целях безопасности провели выборочную эвакуацию школ.