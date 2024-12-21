Казань, 21 декабря, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Выборочная эвакуации школ проведена в Казани в целях безопасности после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили 21 декабря в мэрии города.

Максим Платонов/РИА Новости

«Проведена выборочная эвакуация по тем школам, где это было необходимо в целях безопасности. Детей проводили на время в подвалы», — отмечается в Telegram-канале городской администрации.

Власти призвали родителей сохранять спокойствие и подчеркнули, что детям безопаснее находиться в укрытиях. В мэрии также написали, что школьники смогут покинуть эти места после того, как поступят соответствующие указания.

Родителей также попросили оставаться на связи, чтобы их могли проинформировать, когда детей можно будет забрать из школы.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря российские военные сбили над Татарстаном украинский беспилотник. После мэрия Казани проинформировала, что столица региона подверглась атаке БПЛА, после чего в трёх районах города вспыхнули пожары.

После атаки беспилотников на жилые дома власти организовали оперативный штаб. Также в Казани развернуты пункты временного размещения для эвакуированных жителей.