Москва, 21 декабря, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Аэропорт Казани возобновил работу после введении временных ограничений на приём и отправку рейсов. О этом 21 декабря сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

ТАСС/Максим Туманов

«В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», ― написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Временные ограничения водились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Кореняко отметил, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры.

Как передавало ИА Регнум, на фоне атаки украинских беспилотников на Татарстан 21 декабря в аэропортах Казани и Ижевска ввели ограничения на полёты.

Также временно приостанавливал работу и аэропорт «Гагарин» в Саратове. Ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, действовали около получаса. В этот период на запасной аэродром в Волгограде ушёл самолёт, совершавший рейс в Саратов.

В Казани за время приостановки работы аэропорта на запасные аэродромы перенаправили пять авиарейсов. В частности, они ушли на аэродромы в Екатеринбурге, Ульяновске и Самаре.

Минобороны утром 21 декабря сообщило, что российские военные сбили над Татарстаном украинский беспилотник самолётного типа.

По данным пресс-службе главы Татарстана, в Казани зафиксировали восемь прилётов БПЛА. Один из них ― на промышленном предприятии, один ― над рекой, шесть ― в жилом массиве. По оперативной информации, никто не пострадал. На промпредприятиях эвакуировали сотрудников.