Саратов, 21 декабря, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Аэропорт «Гагарин» в Саратове возобновил приём и отправку рейсов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале 21 декабря.

Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

«В период действия ограничений на запасной аэродром Волгоград «ушёл» один самолёт, совершавший рейс в Саратов», — отметил Кореняко.

Он напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Они действовали около получаса.

Как сообщало ИА Регнум, ограничения на полёты введены в аэропортах Казани и Ижевска на фоне атаки украинских беспилотников на Татарстан.

В мэрии Казани ранее сообщили о пожарах, вспыхнувших в трёх районах города после налёта. На местах ЧП, в том числе в многоэтажном жилищном комплексе «Лазурные небеса», работают экстренные службы, в связи с атакой развёрнут оперативный штаб.

В Минобороны РФ информировали об уничтожении над Татарстаном украинского беспилотника самолётного типа. Около 07:50 мск дрон сбили дежурные средства противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве.