Казань, 21 декабря, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Сигнал системы оповещения звучит в Казани в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

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«В связи с атакой БПЛА в городе силами МЧС ведётся оповещение, жителей просят сохранять спокойствие», ― говорится в сообщении.

Гражданам в целях безопасности и минимизации возможных рисков рекомендовали при звуке сигнала тревоги одеться и спуститься вниз на первые этажи зданий или в подвалы. Также жителям посоветовали следить за информацией из официальных источников и выполнять указания служб экстренного реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 21 декабря сбили над Татарстаном украинский беспилотник самолётного типа. В Минобороны уточнили, что попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА пресекли около 07:50 мск. Дрон уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

В пресс-службе мэрии заявили, что Казань подверглась атаке беспилотников, после чего в трёх районах города вспыхнули пожары. Дома загорелись в Советском, Кировском и Приволжском районах.

На местах ЧП, в том числе в многоэтажном жилищном комплексе «Лазурные небеса», работают экстренные службы, туда выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Главе республики Рустаму Минниханову в регулярном режиме докладывают обстановку.