Ижевск, 21 декабря, 2024, 10:02 — ИА Регнум. План «Ковёр» ввели в аэропорту Ижевска в связи с атакой беспилотников на Казань, полёты временно приостановлены. Об этом сообщил глава Удмуртии Бречалов 21 декабря в Telegram-канале.

Оксана Сотник/ ТАСС

«В связи с событиями в Казани, в Ижевском аэропорту введен план «Ковёр». Полёты пока приостановлены. О подробностях будем сообщать», — написал Бречалов.

Он призвал граждан не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.

Воздушная гавань в Ижевске временно не принимает и не отправляет авиарейсы из соображений безопасности, также сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

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