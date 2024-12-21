Казань, 21 декабря, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Аэропорт Казани ограничил приём и отправку рейсов на фоне атаки БПЛА, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Егор Алеев / ТАСС

Он пояснил, что такое решение принято для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Казань подверглась атаке беспилотников. В мэрии города сообщили о пожарах, вспыхнувших в трёх районах города после налёта БПЛА. В городе включили систему оповещения населения.

На местах ЧП, в том числе в многоэтажном жилищном комплексе «Лазурные небеса», работают экстренные службы, туда выехали сначала премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, а затем и глава республики Рустам Минниханов. В связи с атакой развёрнут оперативный штаб.

В Минобороны РФ информировали об уничтожении над Татарстаном украинского беспилотника самолётного типа. Около 07:50 мск дрон сбили дежурные средства противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве.