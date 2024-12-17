Москва, 17 декабря, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о взрыве в Москве, в результате которого погиб начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игорь Кириллов. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе СК.

РИА Новости/Максим Блинов

«Бастрыкину доложено о первоначальных следственных действиях и установленных обстоятельствах. Глава ведомства дал ряд указаний», ― заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

На месте происшествия продолжает работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте. Взрывное устройство, по данным следствия, было заложено в электросамокате. Его мощность составляла около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

Следователи рассматривают несколько версий подготовки теракта на Рязанском проспекте в Москве. Согласно первой версии, убийцы следили за подъездом, из которого вышел Кириллов, из арендованной квартиры напротив. Около 4 утра они поставили у дома самокат, а затем в бинокль наблюдали за домом. Также злоумышленники могли находиться в припаркованном во дворе автомобиле. Третья версия — взлом камер жилищного комплекса «Среда», что позволило убийцам подключиться к видеокамерам жилого комплекса и в момент выхода жертвы подорвать бомбу.

В причастности к убийству начальника войск РХБЗ следствие подозревает спецслужбы Украины. 16 декабря за день до гибели генерал-лейтенанта СУБ сообщила об уголовном разбирательстве в отношении него. В украинском ведомстве утверждают, что Кириллов якобы отдавал приказы применять химические боеприпасы против ВСУ.