Москва, 17 декабря, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Следователи рассматривают несколько версий подготовки теракта на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщил 17 декабря Telegram-канал Baza.

Максим Блинов/РИА Новости

По данным следствия, преступники заложили взрывное устройство в электросамокат, припаркованный у подъезда. Когда Кириллов вышел из подъезда и собирался сесть в автомобиль, раздался взрыв. Генерал и его водитель, также военнослужащий, погибли от полученных ранений до прибытия скорой.

Согласно первой версии, убийцы следили за подъездом, из которого вышел Кириллов, из арендованной квартиры в доме напротив. Около 4 утра они поставили у дома самокат, а затем в бинокль наблюдали за домом.

«Сейчас следователи вместе с сотрудниками охраны и управляющей компании составляют список квартир, которые сдавались в аренду. Особое внимание уделяется жильцам, заселившимся за последние два месяца», — говорится в сообщении.

Второе предположение — злоумышленники находились в припаркованном во дворе автомобиле. Третья версия — взлом камер жилищного комплекса «Среда». Это позволило убийцам подключиться к видеокамерам жилого комплекса и в момент выхода жертвы подорвать бомбу.

Бомбу, вероятно, подорвали при помощи радиосигнала, уточняет канал.

По информации источника ИА Регнум, в доме напротив места происшествия всегда открыты двери. Его недавно сдали, поэтому на многих этажах работают строители. Именно оттуда могли следить за Кирилловым. Местные жители отметили также, что электросамокат, оставленный без присмотра у входа в дом, никого бы не удивил.

По факту взрыва, унёсшего жизни Кириллова и его помощника, возбуждено уголовное дело. Преступление квалифицировано как убийство и теракт, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложили о первоначальных следственных действиях и установленных обстоятельствах. Он поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Правоохранители уже допросили охранников жилого комплекса, чтобы выяснить, каким образом преступники следили за Кирилловым, а также когда и кем был оставлен самокат. Записи с камер видеонаблюдения изъяты для изучения.

Генерал Кириллов неоднократно выступал с заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний. Так, в декабре 2023 года Кириллов информировал, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также исследовали возбудителей особо опасных инфекций. Документы, подтверждающие это, Россия получила в ходе проведения спецоперации.