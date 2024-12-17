Киев, 17 декабря, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) за день до гибели в результате взрыва в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игоря Кириллова сообщила об уголовном разбирательстве в отношении генерал-лейтенанта. Об этом говорится в сообщении СБУ, опубликованном 16 декабря в Telegram-канале.

Сергей Савостьянов/ТАСС Генерал-лейтенант Игорь Кириллов

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кириллову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины («Военное преступление, совершённое по предварительному сговору группой лиц»)», ― уточнили в СБУ.

В службе безопасности утверждают, что российский генерал якобы отдавал приказы применять химические боеприпасы против украинских военных.

В СБУ отметили, что комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве офиса украинского генпрокурора. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте. Жильцы многоквартирного дома услышали взрыв, а затем увидели автомобиль и двоих мужчин, лежащих на земле без сознания.

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по факту взрыва. Установлено, что взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. По предварительным данным, мощность бомбы составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Кириллову было 54 года. Начальником войск РХБЗ ВС России его назначили в 2014 году. Генерал-лейтенант известен своими заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний. За свои трудовые заслуги Кириллов получил звание Героя Труда России и «Золотую Звезду».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Игорь Кириллов внёс огромный вклад в работу по разоблачению преступлений англосаксов. По её словам, он работал бесстрашно, не прятался за спинами, шёл за Родину и за правду.