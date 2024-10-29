Тбилиси, 29 октября, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находясь 29 октября с визитом в Грузии, поздравил главу грузинского правительства Ираклия Кобахидзе с прошедшими в стране демократическими и свободными выборами.

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

«Никто не должен говорить, что выборы в Грузии были недемократическими», — заявил Орбан на пресс-конференции.

Также он поздравил с победой правящую партию «Грузинская мечта».

Двухдневный визит Орбана в Тбилиси начался 28 октября. В состав венгерской делегации вошли также министр иностранных дел республики Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга и госсекретарь Венгрии Янош Надь.

Как сообщало ИА Регнум, парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. «Грузинская мечта» набрала почти 53,93% голосов. Правящая партия сможет единолично формировать правительство. Явка составила 58,94%. ЦИК республики официально признал выборы состоявшимися.

Итоги выборов не признали «Коалиция за перемены», которая набрала 10,92%, «Единство — Национальное движение» (10,12%) и «Сильная Грузия» (8,78%), а также президент республики Саломе Зурабишвили.

Вечером накануне, 28 октября, у парламента Грузии в Тбилиси собрались протестующие, заблокировав движение. Перед приходом на акцию лидеры оппозиции побывали на встрече с иностранными дипломатами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Европейского союза Жозеп Боррель раскритиковали проведение выборов. Представитель Госдепа Мэтью Миллер 28 октября пригрозил Грузии последствиями со стороны США, если грузинское правительство продолжит нынешний курс. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что следующим этапом отношения США к Грузии станет неоколониализм.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ряд европейских стран открыто пытался повлиять на выборы в Грузии. По его мнению, невооружённым глазом видны попытки дестабилизации обстановки в республике.