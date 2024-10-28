Москва, 28 октября, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Неоколониализм следует ожидать после угроз со стороны США в адрес Грузии из-за политического курса этой республики, написала 28 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Так она отреагировала на заявление Госдепартамента США. Официальный представитель этого американского ведомства Мэттью Миллер предупредил, что Грузию ждут «последствия» из-за нарушений, которые якобы имели место на выборах в грузинский парламент, а также если Тбилиси сохранит прежний политический курс.

«Демократия, сэр, приехали. Следующая станция неоколониализм», — отметила Захарова в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По итогам обработки бюллетеней правящая в республике партия «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов. Этот результат позволит ей единолично формировать правительство.

Ряд оппозиционных партий и выступающая на их стороне президент Грузии Саломе Зурабишвили не признали итоги выборов. Один из лидеров партии «Коалиция за перемены» Элене Хоштария объявила о проведении акций протеста.

Вечером 28 октября возле парламента в Тбилиси собрались протестующие, которые заблокировали движение на улице, где находится здание. При этом лидеры оппозиции перед приходом на акцию отправились на встречу с иностранными дипломатами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковали проведение выборов в парламент Грузии и призвали власти республики расследовать все сообщения о нарушениях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что некоторые европейские страны открыто пытались повлиять на электоральный процесс в Грузии. Он также подчеркнул, что попытки дестабилизации обстановки в республике можно увидеть невооружённым глазом.