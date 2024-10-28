Тбилиси, 28 октября, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию. Об этом 28 октября сообщил телеканал «Имеди».

РИА Новости / Алексей Майшев

Отмечается, что Орбан отправился из Тбилисского международного аэропорта на встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Визит продлится два дня. Запланированы также встречи в расширенном формате. В состав венгерской делегации вошли глава МИД Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга и госсекретарь Янош Надь.

Орбан стал первым европейским лидером, который поздравил правящую партию «Грузинская мечта» с победой на парламентских выборах, прошедших 26 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком страны признал их состоявшимися, итоговая явка составила 58,94% (более 2 млн граждан). Правящая партия «Грузинская мечта» набрала в 54,2% голосов, прозападная оппозиция — в сумме 37%.

Оппозиционные партии не согласились с результатами выборов, заявили, что не намерены работать в парламенте нового созыва, и объявили о протестах в Грузии начиная с 27 октября.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 октября вслед за руководителями оппозиционных партий заявила, что не признаёт результаты выборов. Также она призвала граждан участвовать в протестах.