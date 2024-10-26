Тбилиси, 26 октября, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Итоговая явка на парламентских выборах в Грузии составила 58,94%, всего проголосовали 2 060 412 человек, сообщили 26 октября в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.

Александр Патрин/ТАСС

«Активность составила 2 миллиона 60 тысяч 412 человек, что составляет 58,94%. Это не окончательный результат», — заявила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.

По её словам, голосование прошло спокойно и безопасно. В 2020 году явка избирателей на парламентских выборах составила 56,11%, в 2016 году — 51,63%.

Также в ЦИК добавили, что правящая партия «Грузинская мечта» по результатам обработки 68,69% бюллетеней набирает 52,94% голосов. При этом СМИ, поддерживающие оппозицию, со ссылкой на собственные экзитполы сообщили, что «Грузинская мечта» якобы получила лишь чуть более 40% голосов.

Как передавало ИА Регнум, в Грузии 26 октября с 08:00 (07:00 мск) открылись избирательные участки на парламентских выборах. Голосование продлилось до 20:00 (19:00 мск). Основными конкурентами на выборах стали правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций, и ряд оппозиционных партий.

Утром премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на выборах не фиксируют существенных нарушений. Но затем появилась информация об определённых инцидентах. Всего было открыто более 3 тыс. участков, из них за рубежом — 67. В списке числятся около 3,5 млн зарегистрированных избирателей.