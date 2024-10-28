Вашингтон, 28 октября, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не исключают «последствий» в отношении Грузии, если власти страны не изменят курс и не вернутся на путь евроинтеграции. Об этом в ходе брифинга 28 октября заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

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«Правительство Грузии может подтвердить приверженность демократической и евроатлантической траектории, устранив недостатки в избирательном процессе, отозвав и отменил антидемократическое законодательство и предприняв усилия по выполнению рекомендаций ЕС по реформам», — заявил чиновник.

Он добавил, что Соединённые Штаты в течение последнего времени неоднократно обращались к властям Грузии с призывом вернуться на путь евроатлантической интеграции. По словам Миллера, правительство республики ждут «последствия», если Тбилиси не изменит нынешний курс.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, комментируя результаты и ситуацию вокруг парламентских выборов в Грузии, призвал все политические силы к конструктивному диалогу. Он также добавил, что ЕС призывает Грузию провести реформы, которые будут соответствовать принципам европейской интеграции.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По итогам обработки бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов, получив тем самым право единолично формировать правительство. Результаты не признали выступающая на стороне оппозиции президент Грузии Саломе Зурабишвили и ряд оппозиционных партий. Один из лидеров партии «Коалиция за перемены» Элене Хоштария объявила о проведении акций протеста.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ряд европейских стран открыто пытались повлиять на электоральный процесс в Грузии. Он также добавил, что невооружённым глазом видны попытки дестабилизации обстановки в республике.