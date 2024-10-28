Москва, 28 октября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. В Грузии осуществляются попытки дестабилизации после парламентских выборов, многие европейские силы пытались повлиять на исход голосования. Об этом 28 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости

«Мы видим это невооружённым глазом. Это, собственно, публично декларируется — что осуществляются попытки дестабилизации обстановки в республике. Невооружённым глазом также видны попытки вмешательства, но не со стороны России», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что огромное количество сил из европейских стран и институтов пробовало оказать влияние на исход голосования, и никто этого не скрывал. При этом он подчеркнул, что Россия не собирается вмешиваться во внутригрузинские дела.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком страны признал их состоявшимися, итоговая явка составила 58,94% (более 2 млн граждан). Правящая партия «Грузинская мечта» набрала в 54,2% голосов, прозападная оппозиция — в сумме 37%.

Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» не согласились с результатами выборов, заявили, что не намерены работать в парламенте нового созыва, и объявили о протестах в Грузии начиная с 27 октября.

Зурабишвили 27 октября вслед за руководителями оппозиционных партий заявила, что не признаёт результаты выборов. Также она призвала граждан участвовать в протестах.

За несколько дней до парламентских выборов Зурабишвили выразила уверенность в победе оппозиции. Если победит партия «Грузинская мечта», её ждёт тюрьма, заявила она.