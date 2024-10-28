Тбилиси, 28 октября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступили с заявлениями, в которых критически высказались о проведении выборов в парламент Грузии и призвали власти республики расследовать все сообщения о нарушениях.

РИА Новости / Стрингер

«Международные наблюдатели не признали результаты выборов свободными и справедливыми. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей к проведению расследования данных о всех нарушениях», — говорится в обращении Блинкена, опубликованном 27 октября на сайте Госдепа США.

Он отметил, что международные наблюдатели заявили о злоупотреблениях грузинскими властями государственными ресурсами, а также о покупке голосов и запугивании избирателей. Госсекретарь призвал руководство Грузии в дальнейшем уважать закон и устранить недостатки избирательного процесса.

Боррель в обращении, опубликованном 27 октября на сайте внешнеполитической службы ЕС, также указал на то, что международные наблюдатели отмечали нарушения во время парламентских выборов в Грузии и заявили, что есть сведения о нарушениях тайны голосования и запугивании избирателей.

«Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы выполнить свой долг и провести немедленное, прозрачное и независимое расследование нарушений на выборах и соответствующих обвинений», — отметил Боррель.

При этом он признал, что международные наблюдатели также указали на хорошую организацию выборного процесса в Грузии.

Как передавало ИА Регнум, парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По предварительным данным, на них победила правящая партия «Грузинская мечта», получив около 54% голосов.

Оппозиционные партии заявили, что не признают итогов выборов, так как они якобы были сфальсифицированы. «Коалиция за перемены» пообещала, что выведет сторонников на непрерывные акции протеста.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступающая на стороне оппозиции в последние годы, также заявила, что не признаёт итогов выборов в парламент, так как считает, что у страны отнимают европейское будущее. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это спросила, чем грузинское будущее хуже европейского. Она также напомнила, что Грузия древнее Франции, где родилась и выросла Зурабишвили до возвращения на родину предков.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил президента республики в провоцировании беспорядков. По его данным, Зурабишвили вместе с оппозицией планирует проведение протестов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 октября заявил, что ряд европейских сил открыто пытались повлиять на выборы в Грузии. Кроме того, очевидно, что начались попытки дестабилизировать ситуацию в республике. При этом Россия не вмешивается во внутригрузинские дела, подчеркнул представитель Кремля.