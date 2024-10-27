Тбилиси, 27 октября, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Грузинская партия «Единство — Национальное движение», основанная экс-президентом страны Михаилом Саакашвили, не будет участвовать в работе парламента Грузии нового созыва, заявила 27 октября председатель партии Тинатин Бокучава.

РИА Новости

«Единство — Национальное движение» не признаёт результаты выборов, сказала она.

«Разумеется, когда мы сказали, что не признаём результатов выборов, это подразумевает то, что мы не планируем входить в парламент», — заявила Бокучава.

Ранее с аналогичным заявлением выступили руководители ещё одной оппозиционной партии Грузии — «Коалиции за перемены».

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком страны признал их состоявшимися, итоговая явка составила 58,94% (более 2 млн граждан). После обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» лидирует с результатом в 54,2% голосов, прозападная оппозиция набрала в сумме 37%. Таким образом, правящая партия снова получила большинство в парламенте, а именно 90 мандатов (на шесть больше, чем в 2020 году).

Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» не согласились с результатами выборов и объявили о протестах в Грузии начиная с 27 октября. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет ресурсов на протесты и они никак не помешают работе парламента нового созыва.

Голосование на выборах в Грузии прошло максимально спокойно и правомерно, а потому оппозиции будет очень непросто раскручивать тему «несправедливости» итогов выборов, отметил в беседе с ИА Регнум замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.