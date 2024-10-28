Тбилиси, 28 октября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Сильная Грузия», проигравшая на выборах, решила объявить бойкот парламенту, заявила 28 октября журналистам один из лидеров организации Анна Долидзе.

ТАСС / AP

«Разумеется, мы не рассматриваем вхождение в этот парламент», — сообщила Долидзе.

Она добавила, что «Сильная Грузия» уже объявляла бойкот парламенту после выборов 2020 года.

Альянс партий «Сильная Грузия» был создан в середине июля. В него вошли партии «Лело для Грузии», «Для народа» и политическое движение «Площадь Свободы».

Как сообщало ИА Регнум, парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала большинство голосов (54,2%), получив право единолично формировать правительство.

Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: «Коалиция за перемены» (10,92%), «Единство — Национальное движение» (10,12%), «Сильная Грузия» (8,78%) и «Гахария за Грузию» (7,76%).

«Коалиция за перемены» 27 октября отказалась от депутатских мандатов. Оппозиционеры не признали результаты выборов. Аналогичное заявление сделала партия «Единство — Национальное движение», основанная экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.