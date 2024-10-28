Протестующие в Тбилиси заблокировали движение перед парламентом
Тбилиси, 28 октября, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Сторонники прозападных оппозиционных партий, несогласные с итогами выборов в парламент Грузии, вечером 28 октября заблокировали автомобильное движение на проспекте Руставели возле законодательного органа. Об этом сообщило агентство Interpressnews.
По информации журналистов, лидеры оппозиционных партий пока не пришли на акцию, они встречаются с иностранными дипломатами в отеле «Тбилиси Марриотт». Протестующие ждут, что выступит президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Зурабишвили и лидеры оппозиции накануне призвали сторонников прийти на акцию в знак протеста против результатов голосования на выборах.
Как передавало ИА Регнум, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. По предварительным данным, на них с результатом около 54% победила партия «Грузинская мечта», которая остаётся правящей с 2012 года.
Оппозиционные партии отказались признавать итоги голосования, обвинив власти страны в фальсификациях. Члены «Коалиции за перемены» 27 октября отказались от депутатских мандатов в знак протеста. Один из лидеров объединения «Сильная Грузия» Анна Долидзе на следующий день заявила, что её партия также отказывается участвовать в работе парламента.
Зурабишвили поддержала оппозицию. Она заявила, что тоже не признаёт итоги выборов, и обвинила правительство в «тотальной фальсификации» итогов голосования.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступили с критикой того, как проходили выборы в парламент Грузии. Они призвали власти республики тщательно расследовать все сообщения о нарушениях в ходе голосования. При этом политики не назвали выборы недействительными и не заявляли о фальсификациях.