Тбилиси, 28 октября, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Сторонники прозападных оппозиционных партий, несогласные с итогами выборов в парламент Грузии, вечером 28 октября заблокировали автомобильное движение на проспекте Руставели возле законодательного органа. Об этом сообщило агентство Interpressnews.

РИА Новости/Александр Шаламов

По информации журналистов, лидеры оппозиционных партий пока не пришли на акцию, они встречаются с иностранными дипломатами в отеле «Тбилиси Марриотт». Протестующие ждут, что выступит президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили и лидеры оппозиции накануне призвали сторонников прийти на акцию в знак протеста против результатов голосования на выборах.

Как передавало ИА Регнум, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. По предварительным данным, на них с результатом около 54% победила партия «Грузинская мечта», которая остаётся правящей с 2012 года.

Оппозиционные партии отказались признавать итоги голосования, обвинив власти страны в фальсификациях. Члены «Коалиции за перемены» 27 октября отказались от депутатских мандатов в знак протеста. Один из лидеров объединения «Сильная Грузия» Анна Долидзе на следующий день заявила, что её партия также отказывается участвовать в работе парламента.

Зурабишвили поддержала оппозицию. Она заявила, что тоже не признаёт итоги выборов, и обвинила правительство в «тотальной фальсификации» итогов голосования.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступили с критикой того, как проходили выборы в парламент Грузии. Они призвали власти республики тщательно расследовать все сообщения о нарушениях в ходе голосования. При этом политики не назвали выборы недействительными и не заявляли о фальсификациях.