Тбилиси, 27 октября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Оппозиционная грузинская партия «Коалиция за перемены» не признаёт результаты выборов и отказывается от депутатских мандатов, заявили в партии.

Тимур Попхадзе/ТАСС Элене Хоштария

«Коалиция за перемены» отказывается от парламентских мандатов, привилегий и финансирования», — говорится в заявлении, распространённом грузинскими СМИ.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком признал их состоявшимися, а итоговая явка составила 58, 94% (более 2 млн граждан).

После обработки 99% бюллетеней выяснилось, что правящая партия «Грузинская мечта» по-прежнему осталась в лидерах с результатом в 54,2% голосов, при этом оппозиция набрала в сумме 37%. «Коалиция за перемены» заручилась поддержкой 10,8% избирателей, заняв второе место на выборах.

Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» не согласились с результатами парламентских выборов и объявили о протестах в Грузии начиная с 27 октября. Одна из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария заявила, что выборы были украдены, поэтому политическая сила переходит на непрерывные протесты.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в свою очередь заявил, что у оппозиции нет ресурсов на протесты, поэтому они никак не помешают работе парламента нового созыва.