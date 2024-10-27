Тбилиси, 27 октября, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» по-прежнему остаётся в лидерах на состоявшихся в республике парламентских выборах с 54,2% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Грузии после обработки 99% бюллетеней.

Александр Патрин/ТАСС

По предварительным данным, «Коалиция за перемены» заручилась поддержкой 10,8% избирателей, у партии «Единство ― Национальное движение» ― около 10%, «Сильная Грузия» набирает 8,7%, у партии «Гахария за Грузию» ― 7,7%. В общей сложности оппозиция набрала около 37% голосов.

Как сообщало ИА Регнум, парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. На них впервые использовали электронные урны для голосования. Их установили на 74% участков.

По данным ЦИК, итоговая явка на выборы составила 58,94%, проголосовали чуть более 2 млн избирателей. Они прошли спокойно и безопасно. Центризбирком признал выборы состоявшимися.

Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» не согласились с результатами парламентских выборов и объявили о протестах в Грузии начиная с 27 октября. Одна из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария заявила, что выборы были украдены, поэтому политическая сила переходит на непрерывные протесты.

Генсекретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе 26 октября заявил, что оппозиция без поддержки общества не сможет осуществить в Грузии переворот или революцию. Радикальная группировка побеждена, власти жёстко ответят на любые противозаконные шаги, подчеркнул он.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что в ходе выборов в Грузии народ выразил свою волю — правящая партия «Грузинская мечта», поддерживающая традиционные ценности и семью, одержала убедительную победу. Министр добавил, что Венгрия продолжит поддерживать усилия Грузии по интеграции в Европейский союз как во время своего председательства в ЕС, так и после него.