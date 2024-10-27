Тбилиси, 27 октября, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Выборы в парламент Грузии прошли в атмосфере «ненависти и запугивания», заявил 27 октября глава делегации Европарламента на выборах Антонио Лопез-Истуриз Уайт.

Shakh Aivazov/AP/TASS

Комментарий опубликован пресс-службой Европарламента. Доказательств своего заявления Лопез-Истуриз Уайт не привёл.

«Мы опасаемся, что атмосфера ненависти и запугивания, свидетелями которой мы стали в день голосования, серьёзно затруднит политический процесс в Грузии», — заявил депутат.

В качестве примеров нарушений, якобы замеченных на выборах, он назвал наличие видеокамер на участках, а также «напряжённую обстановку, неразбериху и хаос» в местах для голосования.

Также Лопез-Истуриз Уайт заявил, что в ходе избирательной кампании правящая партия Грузии использовала «риторику», направленную против ЕС и Запада.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком страны признал их состоявшимися, итоговая явка составила 58,94% (более 2 млн граждан). После обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» лидирует с результатом в 54,2% голосов, прозападная оппозиция набрала в сумме 37%.

Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» не согласились с результатами выборов, заявили, что не намерены работать в парламенте нового созыва и объявили о протестах в Грузии начиная с 27 октября. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что у оппозиции нет ресурсов на протесты и они никак не помешают работе парламента нового созыва.

Голосование на выборах в Грузии прошло максимально спокойно и правомерно, а потому оппозиции будет очень непросто раскручивать тему «несправедливости» итогов выборов, заявил в беседе с ИА Регнум замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Европейский союз ранее приостановил контакты на высоком уровне с руководством Грузии. Отношения Тбилиси с ЕС, а также с США начали ухудшаться после принятия грузинским парламентом закона об иноагентах. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель «закроет дверь» для Грузии, если Тбилиси продолжит курс, который на Западе считают неприемлемым.

3 октября в Грузии вступил в силу закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», запрещающий пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и смену пола, он также был подвергнут резкой критике Брюсселем и Вашингтоном.