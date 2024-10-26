Тбилиси, 26 октября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. В Грузии 26 октября с 08:00 (07:00 мск) открылись избирательные участки на парламентских выборах. Голосование продлится до 20:00 (19:00 мск). В числе первых избирательным правом воспользовалась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

ИА Регнум Парламентские выборы в Грузии 26 октября

Всего открыли более 3 тыс. участков, из них за рубежом 67. В списке числятся около 3,5 млн зарегистрированных избирателей. За пределами Грузии примут участие в выборах свыше 95 тыс. человек.

Выборы станут первыми, в ходе которых используют электронные урны. Их установили на 74% участков, охватывающих почти 90% избирателей. Также в стране применят технологию верификации избирателей.

Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5%-ный барьер. При этом партия, набравшая больше всего голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры.

Основными конкурентами на выборах являются правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций, и ряд оппозиционных партий. Это четыре оппозиционные партии: «Единство — Национальное движение», «Гахария за Грузию», «Сильная Грузия» и «Коалиция за перемены». Оппозиция намерена создать коалиционное правительство при суммарном получении больше половины мандатов в парламенте. Всего в выборах участвуют 18 партий.

Одной из первых в Тбилиси проголосовала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она поздравила страну с этим событием, уверенно заявляя, что проигравших не будет, так как победит Грузия.

Также на участок пришёл спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. После голосования он заявил, что «Грузинская мечта» — единственный выбор, который есть у страны.

Как сообщало ИА Регнум, за несколько дней до парламентских выборов Саломе Зурабишвили выразила уверенность в победе оппозиции. Если победит партия «Грузинская мечта», её ждёт тюрьма, заявила она.

Шалва Папуашвили допустил, что в стране существует группа, которая готовит государственный переворот после парламентских выборов. По его мнению, его планировали также после выборов в парламент в 2020 году. Однако в этот раз госпереворот намерены организовать из-за фальшивых отчётов наблюдательных неправительственных организаций.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что происходит беспрецедентное вмешательство извне в парламентские выборы. Подобное было и ранее, однако сейчас оно особенно интенсивно. Ранее власти сообщали о распространении в стране различных материалов с критикой правящей партии «Грузинская мечта».