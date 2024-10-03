* движение признано экстремистским и запрещено в РФ

Тбилиси, 3 октября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», запрещающий пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и смену пола. В четверг, 3 октября, соответствующий документ вступил в силу.

EPA/ТАСС Шалва Папуашвили

Ранее законопроект направили на подпись президенту республики Саломе Зурабишвили, однако та отказалась его подписать и без объяснений вернула документ в парламент. В таких случаях конституция Грузии предусматривает возможность подписания закона главой парламента.

«Закон, который я подписал, не отражает текущие, временные, изменчивые идеи и идеологии. Он основан на здравой мысли, историческом опыте и веками укреплявшихся христианских, грузинских и европейских ценностях», — заявил Папуашвили на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Парламент Грузии принял соответствующий законопроект 17 сентября. Он запрещает пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Это касается и собраний в поддержку секс-меньшинств, в том числе гей-парадов. Также запрещено показывать интимные однополые сцены в кино.

Ряд западных стран потребовали от Грузии не принимать закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ. Также на этом настаивал Европарламент.

Сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев в беседе с ИА Регнум заявил, что закон будет популярен в Грузии и усилит позиции властей, так как население в стране в целом консервативно. Многие жители республики и священнослужители опасаются, что культурная политика Евросоюза может угрожать грузинской самобытности и традиционным ценностям.

Верховный суд РФ 30 ноября 2023 года признал деятельность международного общественного движения ЛГБТ экстремистской и запретил её. В России неоднократно выявляли признаки экстремистской направленности, социальной и религиозной розни в действиях представителей движения.

22 марта Росфинмониторинг внёс движение ЛГБТ в список террористических и экстремистских организаций.