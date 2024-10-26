Тбилиси, 26 октября, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Грузии 26 августа признала парламентские выборы в стране состоявшимися, сообщил председатель комиссии Георгий Каландаришвили.

Ранее ЦИК сообщал, что итоговая явка на выборы составила 58,94%, проголосовали чуть более 2 млн избирателей, выборы прошли спокойно и безопасно, сообщило также ведомство.

По ранее опубликованным данным, правящая партия «Грузинская мечта» после обработки 68,69% бюллетеней набирает 52,94% голосов. Пятипроцентный барьер также преодолевают четыре оппозиционные партии.

Основными конкурентами на выборах являются правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций, и ряд оппозиционных партий. Всего было открыто более 3 тыс. участков, из них за рубежом — 67. Выборы стали первыми, в ходе которых использовали электронные урны для голосования.

Парламентские выборы в Грузии станут поистине судьбоносными для страны, грузины определяют геополитическое будущее страны и выбирают между миром и войной, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Камран Гасанов.