Тбилиси, 27 октября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Результаты недавно прошедших в Грузии парламентских выборов показали снижение рейтинга оппозиции по сравнению с выборами прошлых лет, заявил премьер министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Jay Kogler/Global Look Press

«На прошлых выборах в 2021 году радикальная оппозиция получила более 845 тыс. голосов. Сейчас всего 770 тыс. Это означает, что помимо того, что наш рейтинг и поддержка «Грузинской мечты» существенно выросли, к тому же в этот тяжелейший период, в течение этих четырёх лет снизилась поддержка радикальной оппозиции в грузинском обществе», — сказал он.

Кобахидзе добавил, что протесты оппозиции никак не помешают работе парламента нового созыва, а также процессам по утверждению правительства. По его словам, у оппозиции нет никаких ресурсов на эти протесты.

Как передавало ИА Регнум, в Грузии 26 октября с 08:00 (07:00 мск) открылись избирательные участки на парламентских выборах. Голосование продлилось до 20:00 (19:00 мск). Основными конкурентами на выборах стали правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций, и ряд оппозиционных партий.

По данным ЦИК Грузии, итоговая явка на выборы составила 58,94%, проголосовали чуть более 2 млн избирателей. Они прошли спокойно и безопасно. Центризбирком признал выборы состоявшимися.

После обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» по-прежнему осталась в лидерах на состоявшихся в республике парламентских выборах с 54,2% голосов. По предварительным данным, «Коалиция за перемены» заручилась поддержкой 10,8% избирателей, у партии «Единство ― Национальное движение» ― около 10%, «Сильная Грузия» набирает 8,7%, у партии «Гахария за Грузию» ― 7,7%. В общей сложности оппозиция набрала около 37% голосов.

Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» не согласились с результатами парламентских выборов и объявили о протестах в Грузии начиная с 27 октября. Одна из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария заявила, что выборы были украдены, поэтому политическая сила переходит на непрерывные протесты.