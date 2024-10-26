Тбилиси, 27 октября, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение» не признали результаты парламентских выборов в Грузии. Об этом заявили лидеры фракций.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

Руководители партий подчеркнули, что не признают итоги «украденных, захваченных» выборов. Оппозиция назвала результаты «конституционным переворотом», пообещав начать 27 октября непрерывные протесты.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что оппозиция без поддержки общества не сможет осуществить в Грузии переворот или революцию. Радикальная группировка побеждена, добавил он. По словам Каладзе, власти жёстко ответят на любые противозаконные шаги.

Центральная избирательная комиссия Грузии признала парламентские выборы в стране состоявшимися. По результатам обработки бюллетеней с 71,97% участков правящая партия Грузии имела 53,028% голосов. Итоговая явка на выборах составила 58,94%. В голосовании приняли участие 2 060 412 человек.