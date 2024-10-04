Тбилиси, 4 октября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Европейский союз приостановил контакты на высоком уровне с руководством Грузии из-за недружественного, как считают в Брюсселе, отношения Тбилиси к объединению. Об этом 4 октября заявил посол ЕС в республике Павел Герчинский.

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Как рассказал дипломат в беседе с журналистами, в июне страны — члены ЕС провели дискуссию о том, каким будет подход Брюсселя к руководству Грузии, отличающемуся, по его словам, недружественным отношением к ЕС.

«И мы решили, что у нас не будет никаких встреч на высоком уровне с действующим руководством Грузии», — сказал он.

Герчинский добавил, что после этого в течение последних месяцев не было никаких контактов на высоком уровне между Тбилиси и Брюсселем.

Как сообщало ИА Регнум, отношения Грузии с ЕС и США начали ухудшаться после принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае. После этого Пентагон перенёс запланированные на лето грузино-американские военные учения «Достойный партнер», а ЕС заморозил 30 млн евро, которые планировал выделить минобороны республики.

Также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 24 июня заявил, что Брюссель «закроет дверь» для Грузии, если Тбилиси продолжит курс, который на Западе считают неприемлемым. Он также пригрозил прекратить поддержку страны через Европейский фонд мира, приостановить политические контакты высокого уровня и остановить прямое финансирование грузинского правительства.

Кроме того, 3 октября в Грузии вступил в силу закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», запрещающий пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и смену пола. Перед этим ряд западных стран потребовал от Грузии не принимать закон, запрещающий пропаганду этого движения. Также на этом настаивал Европарламент.