Люксембург, 24 июня, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Евросоюз «закроет дверь» для Грузии, если правительство страны продолжит курс, который на Западе считают неприемлемым, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 24 июня перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Nicolo Vincenzo Malvestuto/Global Look Press

Он сообщил, что на заседании рассмотрят ситуацию в Грузии, а также обсудят меры, чтобы повлиять на происходящее в республике. Глава европейской дипломатии также пообещал в течение дня представить министрам иностранных дел стран ЕС планы на краткосрочную и среднесрочную перспективы.

«Дверь к членству в ЕС для Грузии открыта, но, если правительство продолжит идти тем же путём, эту дверь закроют, и грузинский народ будет расплачиваться за последствия», — сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС уточнил, что в качестве мер давления на Грузию могут прибегнуть к прекращению поддержки страны через Европейский фонд мира, приостановить политические контакты высокого уровня, остановить прямое финансирование грузинского правительства. Пока в Совете ЕС всё это только будут обсуждать, не принимая конкретных решений, подчеркнул Боррель.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз негативно отреагировал на принятие в Грузии закона о введении обязательной регистрации и финансовой отчётности для неправительственных организаций, получающих более 20% доходов из-за границы, который также называют закон об иноагентах. Еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи во время рассмотрения этой инициативы в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе намекнул на судьбу его словацкого коллеги Роберта Фицо, которого тяжело ранили во время покушения.

Журнал Foreign Policy, ссылаясь на информированные источники, заявил, что Грузию могут лишить статуса кандидата на вступление в ЕС из-за этого закона. Несмотря на все угрозы и на многотысячные акции протеста в Тбилиси, в Грузии 3 июня приняли закон об иностранных агентах.

Политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян в беседе с ИА Регнум не исключил, что в Грузии могут организовать цветную революцию, пытаясь сменить власть. По мнению эксперта, действия грузинских властей разозлили Запад, и он перейдёт к жестким мерам.