Москва, 27 октября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Грузинской оппозиции будет очень непросто раскручивать тему якобы неправомерности и несправедливости парламентских выборов, считает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин. Всё дело в том, что голосование прошло максимально спокойно и правомерно, в том числе за счёт новых механизмов на выборах, заявил эксперт в разговоре с ИА Регнум.

РИА Новости

В Грузии состоялись парламентские выборы, по итогам которых правящая партия «Грузинская мечта» по-прежнему остаётся в лидерах с 54,2% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Грузии после обработки 99% бюллетеней. Ряд оппозиционных партий, объединив свои голоса, получили лишь 37%.

«Оппозиции сейчас будет непросто раскручивать неправомерность, несправедливость выборов. Потому что «Грузинская мечта» сделала всё, чтобы таких оснований было значительно меньше. Ввели механизмы, которые препятствуют появлению поводов для объявления выборов фальсифицированными. Это и электронное голосование, и электронный подсчёт голосов, и отметки на руках у голосующих, чтобы не было «карусели». Мне кажется, по этой причине оппозиция находится в растерянности», — сказал политолог.

Ранее оппозиционная партия «Коалиция за перемены» объявила о протестах в Грузии начиная с 27 октября. Поводом стали результаты парламентских выборов, заявила один из лидеров партии Элене Хоштария.

«Они громогласно обещали начать митинг сразу после подсчёта голосов ночью, но митинга никакого не было. Сейчас они собираются с силами. Потому что надо хотя бы что-то предъявлять в поддержку своих заявлений о фальсификации и недействительности выборов. Пока что у них просто такой фактуры нет, будут придумывать что-то, но на это нужно время», — прокомментировал Жарихин.

Повторения ситуации, которая случилась на Украине в 2014 году и привела к захвату власти силовым путём, ждать не следует, несмотря на прибывших в страну украинских деятелей, считает эксперт. Он допустил вероятность того, что будут попытки устроить беспорядки в Грузии.

«Они попытаются устроить очередной «майдан» в Грузии. Но я бы обратил внимание на то, что бывший премьер-министр, а ныне глава партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, в отличие от прошлых выборов, не стал оставаться в тени и возглавил список партии. Иванишвили — это не экс-президент Украины Виктор Янукович, этот закалённый боец. Его не взять на испуг и он не отступит. А здесь самое главное, чтобы власть не испугалась и не отступила. Тогда все эти попытки устроить путч провалятся», — заявил политолог.

Западная поддержка оппозиционных сил неминуема, но также англосаксы попробуют действовать через действующего прозападного президента Грузии Саломе Зарубишвили, считает эксперт.

«Запад объявит эти выборы недействительными, а в связи с этим не признает и новый парламент. В таком случае полномочия старого парламента истекают, а власть переходит к президенту. Это любимая фишка американцев, когда проигравшего объявляют победителем. Правда, она у них не сработала в Белоруссии и Венесуэле, но они любят повторять те ходы, которые придумали когда-то. Действуют по стандарту. Ещё президента могут использовать в двух интересных случаях. По конституции, президент может объявить чрезвычайное положение по всей стране, но при этом в течение сорока восьми часов необходимо заручиться согласием парламента, значит, двое суток у них есть. А ещё президент не может назначать министров без согласия парламента, но может снимать их с должности. Здесь тоже могут появиться такие моменты, когда, предположим, министр, тем более какого-нибудь силового блока, верен действующей власти, а его заместитель колеблется. Какие-то попытки будут в этом направлении», — предположил Жарихин

В Грузии народ голосовал исходя из того, что успел увидеть за последние годы, считает эксперт. В первую очередь это принципы многополярного мира, которые далеко не всем нравятся.

«Я называю Грузию, как Турцию, Венгрию и Словакию, передовиками многополярного мира. И мы должны привыкнуть, что эти страны ведут действительно самостоятельную политику. Она может совпадать с нашими интересами, а может и не совпадать. Грузия будет продолжать стоять на своём, что Абхазия и Южная Осетия это часть Грузии. Будет высказывать неприемлемую для нас позицию. Но при этом «Грузинская мечта» отказывается играть против России, тем более начинать военные действия и вводить санкции. И то, и другое они считают грузинскими национальными интересами. Вот так будет постепенно формироваться, на таких позициях, многополярный мир. Такая политика партии «Грузинская мечта» нашла отклик у народа. Народ в Грузии увидел все преимущества спокойной и самостоятельной жизни без внешнего давления. При «Грузинской мечте» страна активно развивается, в том числе и за счёт восстановления экономических отношений с Россией», — подытожил политолог.

ИА Регнум передавало, 26 октября Центризбирком Грузии признал выборы в парламент состоявшимися, а итоговая явка составила 58,94% (более 2 млн граждан).

27 октября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет ресурсов на протесты, поэтому они никак не помешают работе парламента нового созыва. Он также добавил, что на прошлых выборах в 2021 году радикальная оппозиция получила более 845 тыс. голосов, а в 2024 году всего 770 тыс. Это означает, что помимо того, что рейтинг и поддержка «Грузинской мечты» существенно выросли, в течение этих четырёх лет снизилась поддержка радикальной оппозиции в грузинском обществе.