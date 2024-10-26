Тбилиси, 27 октября, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Коалиция за перемены» объявила о начале протестов в Грузии с 27 октября. Поводом стали результаты парламентских выборов, заявила один из лидеров партии Элене Хоштария.

Иван Шилов ИА Регнум Грузия

«Эти выборы украдены, мы с этим не смиримся, и мы переходим на непрерывные протесты», — цитирует Хоштарию грузинские СМИ.

Политик пояснила, что протест будет организованным и начнётся 27 октября.

Ранее грузинская оппозиция заявляла, что по итогам выборов определится дальнейший путь страны: в Евросоюз или быть ближе к России.

Как сообщало ИА Регнум, Центральная избирательная комиссия Грузии признала парламентские выборы в стране состоявшимися. По результатам обработки бюллетеней с 71,97% участков правящая партия Грузии имела 53,028% голосов. Итоговая явка на выборах составила 58,94%. В голосовании приняли участие 2 060 412 человек.

Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение» не признали результаты парламентских выборов в Грузии.

26 октября генсекретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что оппозиция без поддержки общества не сможет осуществить в Грузии переворот или революцию. Радикальная группировка побеждена, добавил он. По словам Каладзе, власти жёстко ответят на любые противозаконные шаги.