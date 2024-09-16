Вашингтон, 16 сентября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск удалил свой пост в соцсети X, в котором заявил, что на действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис не было покушений.

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Ранее, комментируя второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, Маск задался вопросом, почему целью преступников второй раз подряд становится республиканец, а не демократ. По его словам, никто даже не пытается убить Байдена или Харрис.

Как отметил портал Business Insider, Маск удалил пост после того, как его раскритиковали пользователи Сети, назвав такие слова «опасными», «безответственными» и «ужасными».

После удаления поста Маск сообщил в своём аккаунте в X, что «урок усвоен». По его словам, шутки не так смешны, если люди не знают контекст.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября ФБР сообщило, что в Трампа стреляли, когда политик играл в гольф в клубе Trump International Golf в Уэст-Палм-Бич.

Силовики по подозрению в покушении на него задержали Райана Уэсли Рута. Выяснилось, что он бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин указала на участие Рута в ролике в поддержку украинского формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Трамп сообщил, что не пострадал и находится в безопасности. Политик добавил, что его ничто не остановит и он никогда не сдаётся.

Букмекеры в США повысили шансы на победу Трампа в президентских выборах. Вероятность его избрания оценили на один процентный пункт выше, чем у Харрис.

Первое покушение на Трампа было совершено 13 июля в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время его предвыборного митинга. В сторону политика выстрелили несколько раз. Он получил ранение в ухо. Тогда подозреваемого ликвидировали сотрудники службы безопасности.