* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 16 сентября, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Американский гражданин Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа, снимался в ролике в поддержку украинского националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 15 сентября сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети Х (ранее Twitter).

Социальные сети Райан Уэсли Рут

«Администрация обязана предоставить ответы о том, что им известно о покушавшемся на жизнь Трампа Райане Руте. Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину», — написала она.

По словам Грин, действующие власти США не предоставили американцам достаточное количество информации о Томасе Мэтью Круксе, которого подозревают по делу о первом покушении на Трампа в штате Пенсильвания.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября в Уэст-Палм-Бич, где в тот момент находился экс-президент США, произошла стрельба. ФБР назвало произошедшее неудавшейся попыткой покушения на политика, подозреваемого в преступлении задержали.

Сам Трамп позднее сообщил, что не пострадал и находится в безопасности. Кандидат от республиканцев подчеркнул, что его ничто не остановит и он никогда не сдаётся. По информации полицейских, стрельба около гольф-клуба произошла на расстоянии не более 500 метров от Трампа. Спецслужбы установили подозреваемого — им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут.

Американский миллиардер, предприниматель Илон Маск 16 сентября прокомментировал второе покушение на Трампа. Он задался вопросом, почему целью преступников второй раз подряд становится именно кандидат от Республиканской, а не от Демократической партии.